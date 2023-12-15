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Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы после снегопада

В Подмосковье более 1,3 тысяч единиц техники устраняют последствия снегопада

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Более 1,3 тыс. единиц техники задействовали службы Подмосковья для устранения последствий ночного снегопада, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«В настоящее время дорожные службы ликвидируют последствия снегопада. В первую очередь проводят очистку опасных участков и дорог с интенсивным движением. Безопасный проезд транспорта обеспечивают более 1,3 тыс. единиц снегоуборочной техники и более 1,1 тыс. дорожных рабочих», — сказал заместитель председателя правительства, министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что специалисты мониторят дорожную ситуацию и отслеживают ход и качество выполнения работ.

По информации ФКУ «Центравтомагистраль», на федеральных трассах Подмосковья задействовано 456 единиц спецтехники.

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