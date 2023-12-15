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В Ленинградской области наградили лауреатов премии «Команда Путина»

Дрозденко: чем больше жителей будет в «Команде Путина», тем крепче будет Россия

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Правительство Ленинградской области

В Ленинградской области в Гатчинском городском Доме культуры состоялось награждение лауреатов премии «Команда Путина», сообщается на сайте правительства региона. Награды получил 31 человек.

Лауреатами стали руководители и активисты общественных организаций, благотворители, журналисты, педагоги, медики, деятели культуры, а также руководители областных промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Награды участникам премии вручил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он подчеркнул, что премия вручается тем, кто, не щадя себя и свои силы, работает на страну.

«Девиз премии: от людей — людям. Мы должны гордиться тем, что такие люди есть в Ленобласти. Чем больше наших жителей будет в «Команде Путина», тем крепче будет Россия. Мы победим!» — сказал глава региона.

Как уточнили в правительстве Ленобласти, мероприятие организовано, чтобы выразить благодарность и общественное признание жителям, которые в результате станут региональной «Командой Путина».

Отмечается, что также рамках мероприятия наградили участников проекта «Все для Победы». Благодарственными письмами отметили труд ленинградских студентов, пенсионеров, врачей, индивидуальных предпринимателей, самозанятых, а также руководителей предприятий и учреждений, которые выполняли волонтерские и общественные работы на добровольных началах. Всего были отмечены 23 человека.

Напомним, премия «Команда Путина» инициирована «Общероссийским народным фронтом» в 2022 году. Она включает в себя известных спортсменов, политиков, бизнесменов, актеров, певцов и телеведущих. Ранее вручение премии проходило в выборочных регионах (например, в Санкт-Петербурге). В 2023 году оно пройдет по всей стране.

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