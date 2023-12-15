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Путин анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов

Путин анонсировал строительство ВСМ до Донецка и Луганска

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании IV железнодорожного съезда заявил, что в будущем строительство высокоскоростные железнодорожные магистрали будут проложены до новых территорий.

«Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их (высокоскоростные железные дороги, — «Газета.Ru») до Луганска и Донецка», — заявил Путин.

Также Путин заявил об уверенном росте пассажиропотока в Республику Крым. Он отметил, что в настоящее время на полуострове продолжаются работы по налаживанию железнодорожного сообщения с новыми субъектами страны.

11 декабря заместитель генерального директора РЖД Олег Тони заявил, что Россия и Белоруссия ведут совместное проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали МоскваМинск. Он также сообщил, что завершено проектирование части ВСМ Москва — КазаньЕкатеринбург. А для проекта ВСМ Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону – Адлер в увязке с международным транспортным коридором «Центр – Юг» разработаны обоснования инвестиций

Ранее сообщалось, что высокоскоростная магистраль (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Москвой позволит сделать проезд дешевле на 17,5%.

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