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На выставке «Россия» стартовал День Краснодарского края

Губернатор Кондратьев: Краснодарский край можно назвать главной здравницей России

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Илья Питалев/РИА Новости

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на выставке-форуме «Россия» рассказал о главных достижениях региона.

«Краснодарский край сегодня смело можно называть главной житницей, здравницей и кузницей страны, поскольку регион показывает не только рекордные урожаи, но и стремительный рост промышленности. По итогу 2023 года регион 4-й в стране по росту промышленного производства», — отметил губернатор.

По его словам, экономика Краснодарского края показывает устойчивость к любым вызовам.

«За последние 6 лет валовой региональный продукт (ВРП) увеличился практически на 40% с 2,4 до 3,9 трлн рублей. Отмечу, что в регионе уже создано 6 промышленных парков и еще 15 планируется запустить в ближайшее время», — сказал Кондратьев.

Также губернатор рассказал об успехах в ситуации с дорогами в регионе.

«Особенно хотел бы выделить ситуацию с дорогами. Мы сегодня говорим не о сохранении существующей сети, а об активном строительстве новых трасс, которые сейчас появляются благодаря федеральным программам и поддержке президента РФ Владимира Путина», — отметил Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что Краснодарский край установил рекорд по количеству туристов.

«Краснодарский край с начала года посетили рекордные 18 миллионов гостей. За последние 5 лет было открыто 123 отеля и еще 46 инвестпроектов в работе. Общая сумма инвестиций порядка 480 млрд рублей. Практически каждый шестой гостиничный номер в России находится в Краснодарском крае», — добавил он.

Одним из ключевых достижений региона губернатор назвал создание собственной селекции семян.

«Импортозамещение по пшенице - 100%, по семенам свеклы и кукурузы от 30 до 40%. Каждая десятая булка хлеба в стране – из нашей отечественной пшеницы. Это безусловная гарантия продовольственной безопасности страны», — заключил губернатор.

Также посетители стенда региона на выставке «Россия» смогли стать участниками виртуальных экскурсий, презентации культурно-делового центра на Черноморском побережье «Геленджик-Арена» и мастер-классов по кубанским ремеслам.

Кроме того, в День Краснодарского края для посетителей выступил Кубанский казачий хор и Кубанский духовой оркестр. Программа завершится концертом творческих коллективов «Моя Родина – Кубань».

Выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

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