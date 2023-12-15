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Молодой ученый назвала лидирующим уровень образования в Подмосковье

Ученый Спицына: уровень образования в Подмосковье занимает лидирующие позиции

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Качество и уровень образования в Московской области занимает лидирующие позиции наравне с крупнейшими регионами России. Об этом в интервью РИАМО заявила генеральный директор ООО «Креативные исследования», молодой ученый Камилла Спицына.

«Что касается условий для учителей и педагогов, мне кажется, на сегодняшний день создаются беспрецедентные возможности по постоянному совершенствованию навыков и знаний преподавателей», — отметила Спицына.

Она добавила, что в вузах создаются условия для реализации различных идей в формате грантовых проектов.

В начале декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками Центра молодежных инициатив в Протвино. Он отметил, что в Подмосковье более 40 тысяч неравнодушных жителей занимаются волонтерской деятельностью.

Гендиректор ГК «Тамаки» Андрей Белянин до этого отмечал, что Московская область — самый быстроразвивающийся субъект России, в котором функционируют предприятия практически любой отрасли.

Ранее в Подмосковье оценили программы поддержки экспортеров.

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