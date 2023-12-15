Россиянам рассказали о последствиях надвигающейся мощной магнитной бури

На Солнце зафиксирована мощная магнитная вспышка, которая завтра, в субботу, вызовет бурю в пять-шесть баллов. Однако серьезных последствий не будет, заявила доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН Тамара Бреус. В беседе с телеканалом «360» она назвала такие бури рядовым явлением, подчеркнув, что почувствуют бурю только метеозависимые люди.

«Может быть, у кого-то просто будет кружиться голова, например. Больше ничего не произойдет, — считает Бреус. — Просто Солнце время от времени вспыхивает, там возникают солнечные пятна, в них происходят вспышки. Солнце живет своей жизнью».

Ученая призвала не беспокоиться ни о самочувствии, ни о сбоях в работе техники, подчеркнув, что буря не настолько мощная, чтобы вывести из строя какие-либо системы. Также, по ее мнению, не возникнет проблем с мобильной связью – они наблюдаются только при бурях в девять баллов.

Напомним, по мнению экспертов, магнитные бури опасны для маленьких детей, пожилых и людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Они предупреждают, что у восприимчивых людей может заболеть голова и обостриться мигрень, наблюдаться резкие скачки давления, упадок сил, ломота в суставах и бессонница.

Ранее врач рассказал, как метеочувствительным людям переносить магнитные бури.