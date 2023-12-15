Собянин рассказал о реализации нового стандарта акушерско-гинекологической помощи в Москве

Москва уже начала реализовывать новый стандарт акушерско-гинекологической помощи. Об этом в своем Tеlegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что ключевым элементом стандарта являются Центры женского здоровья.

«О важности развития первичного звена в этой сфере говорил и Владимир Путин во время прямой линии», — добавил градоначальник.

Напомним, 24 ноября мэр посетил первый в Москве такой центр, который расположен в ГКБ № 31 им. Г.М. Савельевой.

«В Москве активно проводится модернизация всей системы здравоохранения, начиная от поликлиник, заканчивая крупнейшими нашими многофункциональными клиниками. Одно из направлений, или звеньев, очень важное в медицине, важное для жителей — это женские консультации. В Москве их порядка 90. Они располагаются, к сожалению, не в лучших помещениях, многие из них морально и физически уже устарели. Вместе со специалистами и врачами выработали новый, современный стандарт оказания помощи в женских консультациях», — отметил тогда Собянин.

Отмечается, что центр оснащен современным медицинским оборудованием, а прием ведут врачи разных специальностей, что позволит наблюдать за здоровьем каждой женщины с учетом индивидуальных особенностей, и «вести» ее на протяжении всей жизни. Первых пациенток центр принял уже 11 декабря.

Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, к разработке нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи и созданию центров женского здоровья подошли с особым вниманием.

«В столице будет организована целая сеть специализированных клиник для женщин, где каждая пациентка сможет получить качественную медицинскую помощь в рамках одного учреждения. Это не просто новые подходы к организации лечебного процесса, это новый формат заботы о москвичках», — сообщила она.

Все центры женского здоровья объединят в единую структуру со стационарами и оснастят современным медицинским оборудованием по единому стандарту. В них будут кабинеты лучевой диагностики, УЗИ с аппаратами экспертного класса.

Как подчеркнул Собянин, в ближайшие три-четыре года в Москве планируют полностью реформировать систему женской консультации и вывести ее на современный уровень.