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Россияне ответили, что подарят близким на Новый год

В России 92% граждан планируют подарить близким украшения

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Depositphotos

Большинство россиян (92%) планируют на Новый год подарить близким украшения на сумму до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV. Выяснилось, что 59% граждан собираются преподнести аксессуары с лабораторно выращенными камнями, поскольку они более доступны в цене, являясь при этом идентичными природным.

«Также тому способствует широкое распространение тренда на осознанное потребление, на экологичность товаров, добычи и обработки сырья для их производства, как, например, отказ от натурального меха. Выращенные бриллианты — настоящие, и ничем не отличаются от камня природного происхождения», — рассказал SEO-специалист SOKOLOV Николай Поляков.

Согласно исследованию, среди украшений россияне выбирают серьги (42%), кольца (38%) и браслеты (28%). Также граждане часто преподносят друг другу подвески, запонки, броши и ювелирные сувениры.

Эксперт по ювелирной моде SOKOLOV Елена Ракутина до этого объяснила, как определить поддельный бриллиант в домашних условиях. Она посоветовала просто подышать на камень. Если после нескольких выдохов он покроется конденсатом — это фианит или муассанит.

Ранее россияне рассказали, что делают с подарками от бывших.

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