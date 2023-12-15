Россияне ответили, что подарят близким на Новый год

Большинство россиян (92%) планируют на Новый год подарить близким украшения на сумму до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV. Выяснилось, что 59% граждан собираются преподнести аксессуары с лабораторно выращенными камнями, поскольку они более доступны в цене, являясь при этом идентичными природным.

«Также тому способствует широкое распространение тренда на осознанное потребление, на экологичность товаров, добычи и обработки сырья для их производства, как, например, отказ от натурального меха. Выращенные бриллианты — настоящие, и ничем не отличаются от камня природного происхождения», — рассказал SEO-специалист SOKOLOV Николай Поляков.

Согласно исследованию, среди украшений россияне выбирают серьги (42%), кольца (38%) и браслеты (28%). Также граждане часто преподносят друг другу подвески, запонки, броши и ювелирные сувениры.

Эксперт по ювелирной моде SOKOLOV Елена Ракутина до этого объяснила, как определить поддельный бриллиант в домашних условиях. Она посоветовала просто подышать на камень. Если после нескольких выдохов он покроется конденсатом — это фианит или муассанит.

Ранее россияне рассказали, что делают с подарками от бывших.