В Якутии введут курортный сбор, когда в регион за год приедет полмиллиона туристов

Введение курортного сбора для путешествий в Якутию увеличит цены на туры в регион. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе правительства республики. Там отметили, что удаленность региона и дороговизна авиабилетов мешают росту спроса на путешествия в Якутию, поэтому обсуждать введение курортного сбора можно только когда туристический поток достигнет полумиллиона человек в год.

«Сегодня на территории Республики Саха (Якутия) осуществляют деятельность 23 туроператора, которые реализуют более 170 туристических продуктов (экскурсии, туры, сплавы и экспедиции). Ключевые барьеры для путешествий в республику: транспортная труднодоступность (в арктических и северных района республики в летнее время остается только авиасообщение до районных центров), высокая стоимость авиаперевозок и туристских продуктов как для местного населения, так и для российского потребителя. Удаленность населенных пунктов (пунктов отправки к объектам туристского показа) и сложная транспортная схема (до места назначения многих туристских маршрутов необходимо использовать по несколько видов транспорта).

Введение курортного сбора неизменно приведет к большему удорожанию туристских продуктов, в том числе гостиничных услуг. Чтобы поддержать развитие туризма в республике, предлагается воздержаться от введения курортного сбора на территории Якутии. К рассмотрению вопроса можно вернуться при повышении туристического потока в республике хотя бы до 500 тысяч человек», — сказали в пресс-службе.

В правительстве отметили, что в 2022 году туристический поток в республику составил порядка 237 тысяч человек.

14 августа 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить всем регионам страны право вводить курортный сбор с 15 декабря. Кабмин должен был проконтролировать внесение в законодательство соответствующих изменений.

1 октября в Санкт-Петербурге начал действовать закон о курортном сборе, согласно которому до 31 марта 2024 года на территории города будет проводиться эксперимент по развитию транспортной инфраструктуры, а ставка по сбору будет нулевой. С 1 апреля 2024 года размер курортного сбора составит 100 рублей в сутки, он станет обязательным и для российских, и для иностранных туристов.

Ранее стало известно, что на Колыме хотят ввести курортный сбор для туристов.