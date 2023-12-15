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Член ОП РФ назвал мобилизованных настоящими воинами

Член ОП РФ Григорьев: многие добровольцы пришли в СВО со своей идеологией

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Многие мобилизованные стали настоящими воинами за время участия в СВО, сказал член ОПРФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

«Еще до отъезда в СВО в качестве добровольца мы много делали интервью с мобилизованными из разных регионов России. Многие из них стали настоящими воинами. Когда приезжаешь на позиции, кстати, сразу видно — кто подтянутый, активный, находится «на позитиве». Они, как правило, лучше всех и воюют», — сказал Григорьев.

Он добавил, что мобилизованные являются одними из самых идеологически мотивированных людей.

«Теперь, когда я сам один из добровольцев, могу однозначно сказать, что это одни из самых в хорошем смысле идеологически мотивированных людей. Они пришли в СВО со своей идеологией и это решение оформленное и созревшее. Они знают за что и против чего воюют», — сказал член ОП РФ.

Напомним, ранее во время подведения итогов года президент России Владимир Путин заявил, что мобилизованные отлично воюют.

«Отлично воюют ребята. Четырнадцать Героев РФ из числа мобилизованных. Я уже не говорю про медали и ордена другого достоинства», — отметил президент.

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