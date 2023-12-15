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«Единая Россия» за год обеспечила принятие около 80 законов о поддержке участников СВО

Дмитрий Вяткин: с начала 2023 года ЕР внесла на рассмотрение 300 законопроектов

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Максим Блинов/РИА «Новости»

По инициативе «Единой России» за 2023 год был существенно расширен круг участников СВО, а также дополнены меры поддержки бойцов, сказал первый замруководителя партии Дмитрий Вяткин.

«В сфере жилищных прав мы освободили участников спецоперации и членов их семей от начисления пени и штрафов по ЖКХ. В сфере финансов и кредита ввели кредитные каникулы, расширили возможность применения на поручителей из числа членов семей. Сохранили право на рабочие места, в том числе по срочным трудовым контрактам», — сказал он.

Вяткин добавил, что также были установлены дополнительные гарантии в образовании.

Первый замруководителя напомнил о принятом законе, который позволяет участникам СВО и их детям поступать в учреждения среднего профессионального образования.

«Самое главное, чтобы принятые меры сейчас исполнялись. И вчерашнее общение с президентом показало, что здесь еще многое нужно совершенствовать. Есть законопроекты, которые мы намерены рассматривать в следующем году», — отметил он.

Напомним, с начала 2023 года депутаты «Единой России» внесли на рассмотрение Госдумы около 300 законопроектов, из них в осеннюю сессию – свыше 100.

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