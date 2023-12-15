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Россиян поздравили с наступающим Новым годом на эсперанто

Эсперантист Юнусов в День Заменгофа поздравил россиян на международном языке

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Global Look Press

Автор учебника по эсперанто, телеведущий Абдурахман Юнусов в День Заменгофа в беседе с «Газетой.Ru» поздравил россиян с наступающим Новым годом на международном языке.

«Karaj amikoj, mi kore gratulas vin kaj deziras al vi feliĉan Novan jaron! Sukcesojn, sanon kaj ĉion la plej bonan! Amike, Abduraĥman Junusov, delegito de Universala Esperanto-asocio, estrarano de Rusia Esperantista Unio», — сказал Юнусов.

15 декабря эсперантисты по всему миру отмечают День Заменгофа — годовщину рождения создателя языка эсперанто Людвига Заменгофа. Праздник начали отмечать в 20-х годах прошлого века.

Эсперанто — искусственный язык, на котором могли бы говорить люди разных наций. По задумке Заменгофа, эсперанто должен был стать языком, простым в изучении и понятным каждому. В 20-е годы XX века один из лидеров коммунистического движения Лев Троцкий предлагал использовать эсперанто как «язык мировой революции». В 1954 году ЮНЕСКО признал культурную ценность этого языка.

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