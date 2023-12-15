Российский губернатор отреагировал на жалобу Путину о состоянии федеральной трассы

Губернатор Омской области Виталий Хоценко после жалобы президенту России Владимиру Путину на состояние федеральной трассы Тюмень — Новосибирск заявил, что работа над ее расширением уже запущена. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

На прямой линии журналистка из Омска подняла тему плохого состояния трассы на Новосибирск. Она пожаловалась, что ее ширина составляет всего две полосы. В ответ на это Путин пообещал обсудить ситуацию с Минтрансом и вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Хоценко в свою очередь отметил, что Путин обозначил планы расширения федеральной дороги Тюмень — Новосибирск, которая возьмет в кольцо и город Омск. Он пояснил, что связался с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.

Также он заверил, что продолжается работа над созданием в регионе современного аэропорта.

На прямой линии президента попросили провести газ в село Елпатьево, где прописан один человек.

Ранее политолог заявил о глубокой погруженности Путина в проблемы страны.