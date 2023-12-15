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Поселки на Камчатке уходят под воду из-за обрушившегося на регион шторма

Губернатор Солодов сообщил о подтоплениях сел на Камчатке из-за шторма

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Александр Ветрук/Камчатка: свежие новости и происшествия/VK

Из-за сильных волн несколько населенных пунктов оказались в зоне подтопления на Камчатке. Поселки Оссора, Карага, Ивашка и Октябрьское оказались затоплены водой, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Экстренные службы направлены в село Вывенка, где отсутствует электричество.

Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что участок трассы в Усть-Большерецком районе Камчатки закрыт из-за шторма. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия продлятся до ночи 16 декабря. На текущий момент информации о пострадавших нет.

«Шторм, который обрушился на Камчатку, привел к затоплению ряда поселков, включая Оссору, Карагу и Ивашку. Мы также следим за ситуацией в Вывенке, где отсутствует электричество, но ситуация под контролем. В Апуке принятые ранее меры по берегоукреплению позволили этому селу, которое раньше сильнее всего затапливало, пережить шторм без ущерба», — говорится в сообщении главы региона.

Солодов отправился на западное побережье Камчатки, в Усть-Большерецкий район, чтобы оценить ситуацию с размывом дороги в поселок Октябрьский, где проживает около 1,2 тысячи человек.

До этого на Камчатке произошло другое ЧП. Бригада строителей отравилась странным мясом. Всего с отравлениями попал в больницу 41 человек — они ели в столовой, куда доставили мясопродукты для приготовления лагмана.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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