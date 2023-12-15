На Камчатке бригада строителей отравилась странным мясом

Бригада строителей Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский в Елизово на Камчатке отравилась неизвестным мясом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Всего с отравлениями попал в больницу 41 человек — они ели в столовой, куда доставили мясопродукты для приготовления лагмана.

«Установлено, что организацией питания работников занималось ООО «Сангин», не имеющее подтвержденной регистрации во ФГИС ВетИС «Цербер». Соответственно, предприятие использовало для приготовления блюд мясо неизвестного происхождения», — заявили в управлении.

При этом оказалось, что на якобы «отруб бескостный «Голяшка из мяса мраморной говядины»», который был поставлен в столовую, не было предоставлено ветеринарных сопроводительных документов.

До этого школу в Ростовской области перевели на дистант после массового отравления учеников.

Ранее школа в Тобольске из-за нехватки еды в столовой перевела детей на дистанционное обучение.