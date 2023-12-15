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Определены главные поклонники интернета в России

«Яндекс 360»: больше всего интернет интересен россиянам старше 45 лет

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Shutterstock

Россияне старше 45 лет оптимистичнее более молодых граждан страны относятся к интернет-технологиям, а также больше интересуются сервисами в сети в целом. Такие данные приводятся в поступившем в «Газету.Ru» исследовании, проведенном «Яндекс 360» и Аналитическим центром НАФИ.

75% людей в возрасте 45-55 лет считают, что интернет-сервисы улучшают качество их жизни. При этом среди молодых людей от 18 до 24 лет о такой позиции высказались 55%.

Старшее поколение россиян также реже испытывают страх перед использованием новых технологий: 70 и 74% респондентов в категориях 45-55 и 55-60 лет соответственно. В студенческом возрасте же таких только 57%.

Интерес пользователей этих групп респондентов к новым сервисам также выше, чем у тех, кому еще не исполнилось 24 года: 74% против 50%.

При этом 90% людей за 50 лет пользуются мессенджерами и 89% регулярно смотрят ролики на платформах видеохостингов. Пользователи предпенсионного возраста также активно играют в игры (более 60%). В то же время молодые россияне чаще используют облачные хранилища.

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