Россиянам назвали права сотрудника, о которых часто забывают работодатели

Работникам нередко приходится трудиться в праздничные дни. Но стоит помнить, что ваш труд в эти моменты ценится выше — двойная оплата за отработанное время. Главный HR-менеджер New MIX и Bundex Марина Ходаковская рассказала «Газете.Ru» о правах и обязанностях сотрудников, про которые часто забывают.

«В случае, если вы предпочли бы отдохнуть вместо выполнения работы в выходной, ваш работодатель обязан предоставить вам альтернативный день отдыха в удобное для вас время. Важно отметить, что оплата за тот праздничный день, когда вам пришлось выйти на работу, будет стандартной, то есть одинарной ставкой», — добавила она.

Кроме этого, сотрудник обязан сообщать работодателю о проблемах.

«Обязанность сотрудника сообщать о проблемах включает в себя активное взаимодействие и открытость в решении возникающих сложностей. Технические сбои, задержки в коммуникации или согласовании — ваша своевременная реакция позволяет предотвратить потенциальные проблемы, сохраняя стабильность в работе. Сотрудник обязан не только проинформировать руководство, но и предложить варианты решения ситуации. Это необходимо для того, чтобы не ставить под угрозу всю компанию и проект, так как даже незначительные ошибки могут затруднить или замедлить процесс, что может привести к убыткам и конфликтам как внутри команды, так и с клиентом», — объяснила эксперт.

По словам HR-менеджера, работник также сохраняет за собой право не платить никакие штрафы на работе.

«Работник не обязан нести финансовую ответственность в виде штрафов. Закон предусматривает три метода поддержания дисциплины — устное замечание, письменный выговор и увольнение по статье. Не допустите, чтобы вас лишали зарплаты без законных оснований. Вместо этого, помните о правилах материальной ответственности в случае ущерба имуществу. И не забывайте, что ваша безопасность и здоровье имеют первостепенное значение — некоторые нарушения могут не только повлиять на ваш кошелек, но и привести к серьезным последствиям», — отметила эксперт.

Следует отметить, что как для избежания излишней сложности в системе наложения штрафов, так и для предотвращения единичных наказаний, работодатель рискует получить штраф от инспекторов Роструда.

«Кроме того, со стороны сотрудника может возникнуть иск о взыскании утраченной зарплаты, вызванной применением штрафов. Также стоит помнить, что есть ряд нарушений, преследуемых законом. Курить на рабочем месте в помещении запрещено. Само по себе нарушение закона грозит штрафом — от 500 до 1500 рублей. Но его может выписать только сотрудник полиции, работодатель такой штраф не назначает», — подчеркнула специалист.

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