Психиатр дал советы, как не сойти с ума, готовясь к Новому году

Чтобы все успеть до Нового года, желательно заранее позаботиться о подарках, и самый лучший способ — спросить, хоть это может и убавить ощущение волшебства. Об этом «Газете.Ru» рассказал Владимир Шкурко, психиатр, психотерапевт медицинского центра «Парацельс».

«Разделите подготовку на несколько дней между всеми участниками торжества, подумайте, кто будет готовить, кто возьмется украшать помещение, кто — отвечать за фейерверк. Может быть, стоит заказать еду в ресторане, или встретить там и Новый год, или же заказать клининг, чтобы не убирать квартиру и не мыть горы посуды», — объяснил он.

Важно сделать небольшую паузу и задать себе вопрос: «Насколько реалистично все то, что вы себе запланировали?» Чаще всего, по словам врача, мы задумываем себе неподъемные задачи. Поэтому важно реально оценить ситуацию.

Психиатр рекомендовал составить список дел.

«Зафиксированный план считается наиболее эффективным. Он будет являться неким напоминанием, в любой момент вы сможете к нему обратиться, чтобы ничего не забыть. Не стоит вгонять себя в рамки, которые навязаны стереотипами», — сказал эксперт.

Врач также дал советы, как не сойти с ума в предновогодней гонке. Первый из них — вовремя остановиться.

«Даже, если вы думаете, что ничего не успеете сделать, попробуйте посмотреть с другой стороны на все это. Расставьте приоритеты, наверняка есть дела, которые можно оставить на январь», — отметил он.

Не следует также брать всю подготовку на себя.

«Старайтесь больше дел делегировать. Например, блюда к столу можно заказать из ресторана или воспользоваться сервисом доставки продуктов. Даже подарки можно купить онлайн, а не тратить свое драгоценное время походами по магазинам», — рекомендовал эксперт.

Верным будет и распределить дела. Насыщенный график может эмоционально извести вас. Сосредоточьтесь на основных вопросах, а второстепенные перенесите. Ничего критичного не будет, если что-то останется незавершенным.

«Поднимите себе настроение. Нередко суматоха влияет на общее состояние, не стоит забывать, с какими эмоциями вы дойдете до самого праздника. Стресс способен закрыть собой всю радость торжества, а 31 декабря уже совсем ничего не будет хотеться. Большой ошибкой является мнение, что позволить себе отдохнуть, когда список дел не выполнен — невозможно. Что-то вроде «гештальт закрыть». Современные возможности говорят об обратном. Уделите себе время: посетите салон красоты, сходите на сеанс расслабляющего массажа, займитесь спортом», — посоветовал специалист.

Наконец, отмечайте Новый год там, где вам хочется.

«Если по каким-то причинам вы не нашли где провести праздник, попробуйте отметить его импровизированно. Можно отправиться в спонтанное путешествие или встретить бой курантов под мягким пледом. Новогоднюю суету человек создает вокруг себя сам. Большие ожидания от праздника порой могут принести немалые разочарования. А готовность встретить этот праздник ярко и весело дает внутреннее расслабление и немного волшебства. Вы самый ценный ресурс, поэтому относитесь к себе бережно. Нас воспитывали по программе: «чтобы получить подарок (отпуск, отдых), нужно усердно работать и как следует устать». Многие неосознанно доводят себя до состояния истощения многочасовой «нарезкой салатов», генеральной уборкой квартиры. Позвольте себе праздник, позвольте себе быть неидеальным, не стремитесь сделать все на «пять», — резюмировал психиатр.

Ранее Владимир Путин дал россиянам совет, как провести новогодние праздники.