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В Петербурге пенсионерку госпитализировали после изнасилования в коммуналке

В Петербурге мужчина изнасиловал пожилую соседку по коммуналке

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Haggardous50000/Shutterstock

В Петербурге 59-летняя пенсионерка попала в больницу после того, как на нее напал сосед. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе. О произошедшем правоохранители узнали от жены задержанного. Она вызвала полицию и скорую помощь, которым сообщила об инциденте.

По предварительной информации, местный житель в состоянии наркотического опьянения изнасиловал соседку. После произошедшего медики оперативно доставили пострадавшую в больницу, где оказали помощь и отпустили.

В отношении мужчины составили протокол о мелком хулиганстве. Ранее он уже привлекался к ответственности по статьям об избиении и разбое.

Ранее в Подмосковье иностранец попытался изнасиловать женщину и избил ее защитника.

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