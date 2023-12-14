В Москве электромобиль врезался в семь машин

В Москве произошла массовая авария с участием электромобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. Водитель электромобиля марки Voyah протаранил семь припаркованных около магазина автомобилей. По предварительной информации, мужчину за рулем Voyah госпитализировали.

На кадрах с места происшествия заметно, как водителю сложно стоять во время беседы с правоохранителями, он качается и пытается найти документы.

Сообщается, что водитель приобрел машину два месяца назад, но уже получил более 50 штрафов. В момент аварии, по словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Рязани мужчина устроил ДТП и разбил стекло пострадавшего топором.