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В Москве электромобиль врезался в семь машин

В Москве водитель электромобиля протаранил семь машин

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Телеграм-канал «Mash»

В Москве произошла массовая авария с участием электромобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. Водитель электромобиля марки Voyah протаранил семь припаркованных около магазина автомобилей. По предварительной информации, мужчину за рулем Voyah госпитализировали.

На кадрах с места происшествия заметно, как водителю сложно стоять во время беседы с правоохранителями, он качается и пытается найти документы.

Сообщается, что водитель приобрел машину два месяца назад, но уже получил более 50 штрафов. В момент аварии, по словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Рязани мужчина устроил ДТП и разбил стекло пострадавшего топором.

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