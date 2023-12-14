Секретарь рабочей группы по вопросам декоммунизации при областной администрации Анна Герич заявила, что во Львовской области с начала 2023 года было демонтировано 289 советских памятников. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

«Сейчас во Львовской области демонтировано 289 объектов из 311, которые рабочей группе удалось обнаружить во всех семи районах с начала 2023 года. Из них львиная доля – памятники советским воинам», — заявила Герич.

Ранее сообщалось, что жители сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области Украины во время собрания выступили против демонтажа памятников советским воинам. Отмечается, жители данных населенных пунктов говорят, что пусть эти памятники «стоят». Также известно, что на монументах есть фамилии тех, кто пал от рук боевиков Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА).

В 2015 году украинские власти приняли закон о декоммунизации, согласно которому в стране начали переименование улиц и демонтаж памятников, связанных с советской историей и Россией.

Ранее Путин обвинил Зеленского в прикрытии героизации нацизма.