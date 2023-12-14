Депутат назвал Путина лидером с глубоким знанием деталей всех сфер в жизни России

Перед всем миром выступил действительно национальный лидер России с удивительным и глубоким знанием малейших деталей как обстановки на фронте, так и всех сфер гражданской жизни. Об этом по итогам пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко.

«Вывод один – мы подводим итоги уходящего года с успешной работой наших бойцов на фронте в зоне СВО, экономически окрепшими, несмотря на чудовищное давление и санкции, с четким пониманием, что свое будущее мы строим и будем строить сами. У нас ясные перспективы и уверенное будущее», – отметил он.

Также депутат подчеркнул, что развитие спорта является важной составляющей жизни здорового общества. По его мнению, именно поэтому на прямой линии президента этой теме было уделено внимание.

«Знаю, что ситуация со спортзалом в Крыму, откуда вышли на связь с президентом дети, взята на особый контроль. Но сколько еще таких спортзалов? Ситуацию надо решать системно. И Путин нашел решение, сообщив, что вопрос увеличения финансирования спорта в регионах войдет в его президентскую программу», – сказал Ревенко.

По его словам, это решение будет способствовать улучшению ситуации со спортивной инфраструктурой, а также развитию детско-юношеского спорта в регионах. «Сегодня дети, а завтра взрослые спортсмены и чемпионы», – отметил депутат.

Кроме того, он назвал трудным вопрос об участии российских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх. При этом Ревенко подчеркнул, что глава государства глубоко и хорошо знает проблему.

«Минспорту и ОКР надо серьезно проанализировать выдвигаемые МОК требования, а затем принимать взвешенное решение», – считает депутат.

Напомним, 14 декабря глава государства провел в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могли задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию события.