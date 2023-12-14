Дело о взятке завели после попытки военных договориться с изнасилованной ими девушкой

В Екатеринбурге девушка была изнасилована военнослужащими и стала свидетельницей по делу о взятке. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, потерпевшая обратилась в полицию 11 декабря. 19-летняя местная жительница рассказала, что накануне ее изнасиловали трое друзей ее молодого человека. Она указала, что насильники служат в армии, и полицейский не стал регистрировать ее заявление. Вместо этого он предложил ей договориться с военными в личном порядке и потребовать с них 700 тыс. рублей. При этом 400 тыс. сотрудник МВД решил оставить себе за помощь в переговорах, и девушка согласилась на его условия.

После того, как правоохранитель обратился к военнослужащим с деловым предложением, те рассказали об этом ФСБ. Передача денег прошла уже под контролем силовиков. 13 декабря жертву группового изнасилования и полицейского задержали с деньгами, поделенными в соответствии с их договоренностью. На посредника из МВД возбудили уголовное дело о взятке в особо крупном размере и отправили под стражу. Пострадавшая девушка проходит по нему свидетельницей.

Ранее петербуржец обвинил полицейских в вымогательстве под угрозой уголовной ответственности.