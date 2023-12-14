Под Астраханью семья с тремя детьми отравилась угарным газом

В Астраханской области пять человек попали в больницу после отравления газом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Капустин Яр. В частном доме была установлена печь, но в ее работе были неисправности, поэтому ночью угарный газ заполнил жилое помещение.

«В результате отравления угарным газом в медицинское учреждение были доставлены все члены данной семьи — родители и три дочери в возрасте от семи до 12 лет», – сообщается в публикации.

На данный момент одна из девочек в реанимации, еще одна приезда медиков не дождалась. Жизням остальных членов семьи ничто не угрожает.

На ситуацию обратили внимание следователи. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Свердловской области две пенсионерки отравились угарным газом.