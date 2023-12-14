Трехлетний ребенок попал в реанимацию после того, как его избил 12-летний мальчик

Трехлетний мальчик из США оказался в больнице с травмами головы после того, как его избили и бросили в стену. Об этом сообщает NY Post.

Инцидент произошел 29 ноября в доме отца ребенка в Индианаполисе. Мать Ноя Брауна рассказала, что ее трехлетний сын и его пятилетний брат были оставлены под присмотром 12-летнего пасынка ее бывшего мужа. Из-за проблем с гневом подросток напал на плачущего Ноя и избил его ремнем. Затем он бросил пострадавшего на кровать и швырнул головой об стену. После избиения у мальчика начались судороги, и его госпитализировали. Сейчас он остается в детской больнице на седативном лечении.

«Из-за тяжести травм ему пришлось перейти на аппараты жизнеобеспечения и удалить часть черепа», — отметила мать ребенка.

Теперь она требует, чтобы штат Индиана принял закон о «возрастном цензе для работы няней с несовершеннолетним». Женщина считает, что за детьми младше шести лет должны присматривать те, кому уже есть 16.

Мальчику, избившему Ноя, были предъявлены обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах, нанесении тяжких телесных повреждений лицу младше 14 лет и хранении оружия.

Ранее молодая мать обещала избить четырехмесячного сына, пытаясь привлечь внимание его отца.