В СПбГУ не стали отвечать на вопрос о студенте — «двойнике» Путина

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) не опроверг и не подтвердил, что виртуальный двойник президента России Владимира Путина является студентом вуза. Об этом говорится в ответе университета на запрос РИА Новости.

В ходе большой ежегодной пресс-конференции, посвященной итогам года, президенту поступил вопрос от человека, который с помощью ИИ сгенерировал изображение Путина. Он поинтересовался, есть ли у президента двойники.

Ведущая мероприятия Екатерина Березовская отметила, что обратившийся к президенту человек не представился. Подпись под его изображением гласила «студент СПбГУ». Глава государства, отвечая на вопрос виртуального «двойника», заявил, что это его первый двойник.

2 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», заявил, что «Владимир Путин у нас один» и никаких двойников у него нет. Также представитель Кремля объяснил, почему глава государства в последнее время не так часто ездит за границу.

До этого в Кремле прокомментировали заявления украинской стороны о двойнике Путина.

Ранее двойники покинувших Россию звезд пожаловались, что вынуждены менять внешность.