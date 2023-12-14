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Политолог заявил о глубокой погруженности Путина в проблемы страны

Политолог Малинин: президент России обозначил приоритеты и поднял важные вопросы

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Россиянам важно видеть, что глава государства Владимир Путин находится в повестке, хорошо разбирается в проблемах жителей страны и активно работает над их решением. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин.

По словам эксперта, в ходе своей прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал глубокую погруженность в даже, казалось бы, узкую тематику и назвал конкретные показатели в самых разных сферах.

Алексей Малинин считает, что значение таких мероприятий, как прямая линия президента, тяжело переоценить, поскольку на них обращают внимание как представители власти, так и население страны.

«В ответ на большое количество вопросов от представителей СМИ и граждан страны, поступивших во время прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина, глава государства обозначил приоритеты, поднял крайне важные проблемы и рассмотрел различные аспекты жизни нашей страны», — констатировал Алексей Малинин.

Главной целью таких прямых линий политолог назвал оперативное решение специфических проблем и вопросов, которые ставятся перед главой государства.

14 декабря президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию, на которой подвел итоги 2023 года. Глава государства ответил на вопросы граждан РФ, а также российских и иностранных журналистов.

В числе обращений граждан и вопросов СМИ — проблемы здравоохранения, тарифы на услуги ЖКХ и цены на продукты, повышение МРОТ, развитие экономики и внутреннего туризма.

В этом году задать вопрос президенту можно было по телефону, с помощью смс или ммс-сообщений, специального приложения и социальных сетей. Общее количество обращений превысило 2 млн.

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