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В селе, куда Путина попросили провести газ, прописан один человек

Путина попросили провести газ в село Елпатьево, где прописан один человек

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В селе Елпатьево Ярославской области, куда президента России Владимира Путина попросили провести газ, прописан один человек. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на пресс-службу ярославского правительства.

Во время прямой линии Путин прочитал вопрос с просьбой газификации села. Российский лидер заявил, что пометил себе этот вопрос.

«Разбираемся с вопросом. Там прописан один человек, проживает, по нашим данным, 11. Технически и экономически это не очень целесообразно. Там даже если потратить эти деньги туда, подвести газ – там просто нет такого потребления, чтобы газовое оборудование работало. Оно просто не будет работать», — заявили в пресс-службе.

Во время пресс-конференции Путин также заявил, что государства Запада в настоящее время недополучают российский газ, однако это не является проблемой РФ.

Также президент рассказал, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа и до сих пор потребляет его.

Ранее аналитик ответил на вопрос Путину о том, почему газ дорожает, а зажигалки — нет.

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Прямая линия Путина — 2023
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