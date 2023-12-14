В селе, куда Путина попросили провести газ, прописан один человек

В селе Елпатьево Ярославской области, куда президента России Владимира Путина попросили провести газ, прописан один человек. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на пресс-службу ярославского правительства.

Во время прямой линии Путин прочитал вопрос с просьбой газификации села. Российский лидер заявил, что пометил себе этот вопрос.

«Разбираемся с вопросом. Там прописан один человек, проживает, по нашим данным, 11. Технически и экономически это не очень целесообразно. Там даже если потратить эти деньги туда, подвести газ – там просто нет такого потребления, чтобы газовое оборудование работало. Оно просто не будет работать», — заявили в пресс-службе.

Во время пресс-конференции Путин также заявил, что государства Запада в настоящее время недополучают российский газ, однако это не является проблемой РФ.

Также президент рассказал, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа и до сих пор потребляет его.

Ранее аналитик ответил на вопрос Путину о том, почему газ дорожает, а зажигалки — нет.