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Экс-директора школы искусств осудили за то, что он домогался к 12-летней девочке

В Ярославской области педагога осудили за домогательства в отношении ученицы

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Pixabay

В Ярославской области мужчину признали виновным в домогательствах в отношении малолетней. Об этом сообщает управление СК РФ по Ярославской области.

По версии правоохранителей, в период с декабря 2020 по март 2021 года россиянин находился в учреждении дополнительного образования села Кубринск и домогался 12-летней девочки.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – сообщается в публикации.

По данным «Комсомольской правды», речь идет о бывшем директоре центра детского творчества. В прошлом году об инциденте в социальных сетях написал местный депутат, но сам экс-директор учреждения все обвинения опровергал.

Ранее в Карелии мать обвинила стоматолога в домогательствах по отношению к дочери.

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