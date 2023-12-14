На медиафасадах в Москве запустили трансляцию ключевых цитат Путина

Медиахолдинг Maer совместно с информационным агентством ТАСС запустили трансляцию ключевых цитат президента России Владимира Путина с большой пресс-конференции на 127 цифровых экранах и медиафасадах Москвы. Как сообщили в пресс-службе Maer, трансляция продлится до воскресенья.

Генеральный директор медиахолдинга Константин Майор отметил, что по предварительному прогнозу департамента по информационным технологиям и инновациям MAER, удастся охватить свыше 15 млн человек.

«Москвичи и гости столицы увидят ключевую информацию итогов года несколько раз в течение этих дней, и в целом мы получим 267 млн просмотров», — добавил Майор.

Высокотехнологичные экраны расположены на Кутузовском, Ленинском, Волгоградском проспектах, а также Варшавском, Новорижском, Каширском, Ярославском и других шоссе и другие.

14 декабря президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, на которой подвел итоги 2023 года. Глава государства ответил на вопросы граждан РФ, а также российских и иностранных журналистов.

В числе обращений граждан и вопросов СМИ — проблемы здравоохранения, тарифы на услуги ЖКХ и цены на продукты, повышение МРОТ, развитие экономики и внутреннего туризма.

В этом году задать вопрос президенту можно было по телефону, с помощью смс или ммс-сообщений, специального приложения и социальных сетей. Общее количество обращений превысило 2 млн.