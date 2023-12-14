Профессор оценил информацию о массовом заболевании московских школьников пневмонией

Информация о появлении массовых случаев заболевания гриппом и скрытой пневмонией среди школьников Москвы не должна вызывать беспокойства. Об этом RuNews24 рассказал вице-президент Общества специалистов доказательной медицины, д.м.н., профессор Василий Власов.

По его словам, ситуация представляет собой сезонный подъем заболеваемости, поэтому оснований для тревоги нет.

«Дело в том, что значительная часть так называемых простудных заболеваний, которые протекают не совсем легко, так называемой средней тяжести, они сопровождаются пневмонией, но эта пневмония, как правило, протекает легко и не представляет опасности, в особенности у детей школьного возраста. Поэтому к этому не стоит относиться с большой тревогой», — отметил эксперт.

Он уточнил, что дети достаточно легко переносят простудные заболевания, несмотря на то, что они могут сопровождаться очень высокой температурой и иногда достаточно резким ухудшением состояния.

Накануне в московском Департаменте здравоохранения назвали недействительными сообщения о якобы массовых случаях заболевания скрытой пневмонией среди столичных школьников и воспитанников дошкольных групп. В ведомстве уточнили, что доля пневмоний в общей заболеваемости среди детей не превышает показателей предыдущего сезона. Показатели стабильны, заметного роста госпитализации среди детей не наблюдается.

Ранее врач назвала правила, которые помогут заболевшим гриппом детям быстрее выздороветь.