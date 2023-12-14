Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посольство РФ в Осло не обладает данными о гражданстве задержанного ученого

ТАСС: у посольства РФ в Осло нет сведений о гражданстве задержанного ученого

close
100%
Посольство России в Норвегии

Посольство России в Норвегии не располагает информацией о наличии российского гражданства у задержанного по подозрению в шпионаже в пользу России Жозе Ассиша Жиамарриа. Об этом сообщает ТАСС.

«У консульского отдела посольства нет сведений о принадлежности Жозе Ассиша Жиамарриа к российскому гражданству. В этой связи консульская помощь ему не оказывается», — сообщили в диппредставительстве журналистам.

Накануне сообщалось, что задержанный в октябре прошлого года в Норвегии по подозрению в шпионаже бразилец признался в том, что на самом деле является россиянином.

45-летний мужчина обвиняется в нанесении ущерба фундаментальным национальным интересам Норвегии, а также интересам безопасности других государств. Норвежский суд может приговорить его к трем годам лишения свободы.

Местные СМИ предположили, что власти США могут попытаться обменять россиянина на задержанных в России американцев Пола Уилана или Эвана Гершковича.

Ранее в Германии полковника бундесвера обвинили в передаче России секретных данных.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами