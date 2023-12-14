Посольство РФ в Осло не обладает данными о гражданстве задержанного ученого

Посольство России в Норвегии не располагает информацией о наличии российского гражданства у задержанного по подозрению в шпионаже в пользу России Жозе Ассиша Жиамарриа. Об этом сообщает ТАСС.

«У консульского отдела посольства нет сведений о принадлежности Жозе Ассиша Жиамарриа к российскому гражданству. В этой связи консульская помощь ему не оказывается», — сообщили в диппредставительстве журналистам.

Накануне сообщалось, что задержанный в октябре прошлого года в Норвегии по подозрению в шпионаже бразилец признался в том, что на самом деле является россиянином.

45-летний мужчина обвиняется в нанесении ущерба фундаментальным национальным интересам Норвегии, а также интересам безопасности других государств. Норвежский суд может приговорить его к трем годам лишения свободы.

Местные СМИ предположили, что власти США могут попытаться обменять россиянина на задержанных в России американцев Пола Уилана или Эвана Гершковича.

Ранее в Германии полковника бундесвера обвинили в передаче России секретных данных.