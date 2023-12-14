Путин сообщил, что тайно побывал в Луганске и с удовольствием повторит поездку

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года и прямой линии с населением заявил, что с удовольствием посетит новые регионы России — Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области.

«С удовольствием приеду», — пообещал глава государства.

Таким образом он ответил на поступившее приглашение журналиста из ЛНР.

Президент также добавил, что уже успел «незаметно» побывать в Луганске.

«Я вот был (там), но, правда, был так незаметно», — пояснил глава государства.

По его словам, город выглядит скромно, чисто и аккуратно, что свидетельствует об уровне общей культуры граждан, которые там проживают и трудятся.

До этого на пресс-конференции Путин говорил, что России предстоит еще очень многое сделать в новых регионах страны. Кроме того, в федеральном бюджете ежегодно предусмотрено более триллиона рублей на развитие новых регионов России.

Ранее Путин назвал сумму, которую новые регионы России перечислили в бюджет.