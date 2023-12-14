Путина спросили про самый запоминающийся подарок от Деда Мороза

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года и прямой линии с населением ответил, какой подарок от Деда Мороза ему запомнился больше всего.

«Самый большой подарок — это дети и дети наших детей», — заявил глава государства.

Таким образом он ответил на вопрос, адресованный журналистом Кремлевского пула от ВГТРК Павлом Зарубиным.

Российский лидер назвал появление на свет ребенка настоящим подарком от Всевышнего.

Перед этим на пресс-конференции Путин иронично посоветовал заводить детей жителям Дальневосточного федерального округа, чтобы получить доступ к авиасубсидиям.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию события.

Ранее журналист из Магадана рассказал, что не ожидал от Путина призыва рожать детей.