Екатеринбуржец сжег собственный Range Rover в подземном паркинге

В Екатеринбурге мужчина сжег свой Range Rover в подземном паркинге. Об этом сообщает URA.RU.

По информации агентства, инцидент произошел в подземном паркинге 21-этажного жилого дома на улице Куйбышева. Загоревшийся автомобиль тушили 7 единиц спецтехники и 21 сотрудник экстренных служб. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало. Очевидцы сообщили, что якобы хозяин сгоревшего Range Rover сам сжег свой автомобиль.

«Водитель Range Rover поставил аккумулятор на зарядное устройство, не снимая его с машины, и сам же себе тачку сжег», — рассказал свидетель инцидента, передает агентство.

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