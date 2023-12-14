Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Екатеринбуржец сжег собственный Range Rover в подземном паркинге

В Екатеринбурге Range Rover сгорел в подземном паркинге

close
100%
Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Екатеринбурге мужчина сжег свой Range Rover в подземном паркинге. Об этом сообщает URA.RU.

По информации агентства, инцидент произошел в подземном паркинге 21-этажного жилого дома на улице Куйбышева. Загоревшийся автомобиль тушили 7 единиц спецтехники и 21 сотрудник экстренных служб. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало. Очевидцы сообщили, что якобы хозяин сгоревшего Range Rover сам сжег свой автомобиль.

«Водитель Range Rover поставил аккумулятор на зарядное устройство, не снимая его с машины, и сам же себе тачку сжег», — рассказал свидетель инцидента, передает агентство.

Ранее переполненный автобус загорелся на трассе под Томском.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами