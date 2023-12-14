Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России призвали учить IT-специальностям в детских садах

Президент Superjob.ru Захаров призвал учить IT-специальностям в детских садах

close
100%
Depositphotos

Высококвалифицированных специалистов в сфере IT на сегодняшний день в России не хватает. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров. По его мнению, специальностям в области информационных технологий необходимо обучать начиная с детского сада и младших классов школ.

«На айтишников как был колоссальный спрос, так и будет. Потому что из младших классов средней школы мы не выпускаем нужное количество людей, обладающих базовыми математическими знаниями. Соответственно, если мы откроем сотню профильных кафедр или вузов, это ничего не изменит», — отметил Захаров.

Он также прокомментировал последние исследования, согласно которым, среди IT-специалистов растет число жалоб на снижение уровня доходов. По его словам, на рынке труда зарплаты профессионалов в данной сфере растут быстрее, чем в любой другой отрасли.

В декабре газета «Коммерсант» со ссылкой на опрос Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) сообщила, что более трети — 34,9% — российских IT-специалистов столкнулись с уменьшением доходов. В январе-феврале о снижении поступлений сообщали 25,6% респондентов.

14,3% участников нового исследования пожаловались на невозможность удаленной работы, а 23,8% — на отсутствие обучения для работы с новыми проектами. Около 30% респондентов считают, что на их проблемы повлияли санкции Запада, 27% не замечают их.

Ранее сообщалось, что большинство российских компаний намерены повысить оклады сотрудникам в 2024 году.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами