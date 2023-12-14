Магаданка порезала ножом чужую собаку и напала на мужчину

В Магадане женщина порезала ножом чужую собаку, а затем набросилась на мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Nemagadan.

Очевидец произошедшего рассказал, что 14 декабря выгуливавшая собаку женщина порезала ножом чужого пса, который подбежал к ее питомцу, передает Telegram-канал. Мужчина попытался защитить животное, и тогда россиянка набросилась уже на него.

Сообщается, что раненая собака убежала, истекая кровью. Информацию о произошедшего передали в полицию, сейчас установлением деталей и обстоятельств инцидента занимаются правоохранительные органы.

До этого в Приморье две школьницы бросили собаку в стеклянный шкаф, записывая это на видео. Городская прокуратура начала доследственную проверку после сообщения о жестоком обращении с животным в соцсетях.

Ранее хозяин забрал собаку, сутки искавшую его у новокузнецкого аэропорта.