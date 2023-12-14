Турист попал в реанимацию после укуса комара

Турист из Ирландии попал в больницу в критическом состоянии после того, как заразился лихорадкой Денге, мужчину укусил комар. Об этом сообщает Mirror.

Ирландский турист Джеймс Берк попал в больницу в Бангкоке в начале ноября. Мужчина заразился лихорадкой Денге из-за укуса комара.

В течение трех недель врачи оценивали состояние пациента как критическое, 36-летнего мужчину парализовало, несколько дней он провел под аппаратом ИВЛ.

Сейчас родственники ирландца пытаются добиться выплат по страховке, в которых им было отказано, и перевезти мужчину на родину. Без страховки его придется перевозить бортом санитарной авиации, что обойдется семье в 176 тысяч евро.

Ранее женщина пожаловалась врачам на аллергию на собственный смех и слезы.