Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Турист попал в реанимацию после укуса комара

Mirror: в Таиланде турист из Ирландии попал в реанимацию после укуса комара

close
100%
Jim Gathany./Wikimedia Commons

Турист из Ирландии попал в больницу в критическом состоянии после того, как заразился лихорадкой Денге, мужчину укусил комар. Об этом сообщает Mirror.

Ирландский турист Джеймс Берк попал в больницу в Бангкоке в начале ноября. Мужчина заразился лихорадкой Денге из-за укуса комара.

В течение трех недель врачи оценивали состояние пациента как критическое, 36-летнего мужчину парализовало, несколько дней он провел под аппаратом ИВЛ.

Сейчас родственники ирландца пытаются добиться выплат по страховке, в которых им было отказано, и перевезти мужчину на родину. Без страховки его придется перевозить бортом санитарной авиации, что обойдется семье в 176 тысяч евро.

Ранее женщина пожаловалась врачам на аллергию на собственный смех и слезы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами