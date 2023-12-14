В Булунском районе Якутии трое мужчин уехали на УАЗе и пропали

В Булунском районе Якутии третьи сутки ищут трех мужчин, они выехали из поселка Тикси 9 декабря и с тех пор их местонахождение неизвестно. Об этом сообщает региональная Служба спасения на официальной странице во «ВКонтакте».

Сообщение о пропаже трех жителей поселка Тикси поступило в экстренные службы 12 декабря, спасателям сообщили, что 9 декабря трое мужчин выехали из поселка Тикси в поселок Найба на автомобиле УАЗ и пропали. Якутян ищут наземные группы и вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии».

«Был совершен облет по маршруту: Тикси — побережье моря — река Хопто — река Хара-Улах — село Найба — Тикси. Также в этот день были проведены поиски наземным транспортом. Поиск результатов не дал», — отметили в службе спасения.

В Булунском районе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

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