Неизвестные испортили баннер с военным в российском городе

В Петрозаводске неизвестные забросали яйцами баннер с участником специальной военной операции. Об этом сообщила волонтер Ксения Терукова.

Она пояснила, что информационные щиты с лицами военных начали устанавливать в городе недавно. Однако «какие-то особо храбрые сограждане решили показать свое гнилое «я»», отметила волонтер.

По словам Терукова, поступок хулиганов — глупое самовыражение. Она предложила неизвестным самим отправиться в зону боевых действий.

«Просим считать эту публикацию официальным обращением в правоохранительные органы», — отметила Терукова.

Пост волонтерки опубликовал на своей странице бывший глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский.

До этого директора омской школы №87 обвинили в запрете установить доску с именем ветерана СВО. Видеообращение к мэру города Сергею Шелесту записали сослуживцы Алексея Ямщикова. В мэрии города отреагировали на обращение и ответили, что произошло недоразумение: директор заявила обратившимся бойцам, что для установки памятной доски необходимо собрать пакет надлежащих документов и отнести их в Омский горсовет, где принимаются данные решения.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что СВО может закончиться летом 2024 года.