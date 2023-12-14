Подозреваемый в хищении 153 млн рублей у ФСБ бизнесмен скрылся от следствия

Подозреваемый в организации хищения 153 млн рублей у ФСБ бизнесмен Алексей Ковальчук скрылся от следствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

По информации агентства, мужчина объявлен в международный розыск. Другие детали и обстоятельства не уточняются.

Следователи ГВСУ СК России возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении шести человек, среди которых руководители ООО «Радио-навигатор» и ООО «НПП «Муромский радиоприбор», а также ряда неустановленных лиц. Компании занимались поставками систем связи и другого оборудования для ВМФ и силовых ведомств РФ.

Следствие придерживается мнения, что злоумышленники организовали поставку в ФСБ гражданских планшетов китайского производства под видом новейших российских разработок и по завышенной цене. Таким образом, преступники похитили эти средства, поставив не соответствующий условиям государственного контракта товар.

Ранее двух экс-офицеров приговорили к 4 годам колонии по делу о надувных танках.