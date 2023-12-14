Мэр Москвы назвал 2023 год прорывным по реализации комплексного развития территорий

В Москве 188 проектов комплексного развития территорий (КРТ) находятся на разных стадиях реализации, сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Нынешний год стал прорывным с точки зрения практической реализации этой программы. Правительство Москвы приняло десятки решений о реорганизации конкретных территорий. В том числе 52 проекта находятся в стадии практической реализации — в два раза больше, чем в начале этого года», — отметил мэр.

По его словам, в Москве построят более 13 млн кв. м. недвижимости. Собянин добавил, что в 42 районах столицы появятся новые городские пространства с развитой инфраструктурой.

«Более 2,1 млн кв. м. отведено под создание высокотехнологичных производств, а еще свыше 3,9 млн кв. м. – под строительство общественно-деловых и социальных объектов», — добавил мэр.

Также Собянин отметил, что на территориях построят детские сады для почти 5 тыс. воспитанников и школы, в которых смогут учиться более 10,2 тыс. юных москвичей.

Кроме того, по программе КРТ построят более 7 млн. кв. м. жилья, из которых не менее 2,6 млн кв. м. отведено для участников программы реновации.

Собянин подчеркнул, что общий объем инвестиций по проектам КРТ составит 4,1 трлн рублей.