Россиянка отдала жениху более 600 тыс. рублей за угрозу публикации ее откровенных фото

В Дагестане мужчина угрожал невесте, что выложит в сеть ее откровенные фотографии, и взял с нее за молчание более 600 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Все случилось в Дербенте: 43-летний местный житель познакомился по переписке с 25-летней женщиной. Знакомство переросло во флирт с пересылкой откровенных фото со стороны последней. Через некоторое время дербентка представила мужчину родителям как жениха.

Будущий жених решил заработать на невесте и начал шантажировать ее: он угрожал выложить ее фото в местные паблики, в случае если она не заплатит за его молчание. В итоге женщина отдала жениху 650 тыс. рублей, после чего он заявил, что не собирался брать ее замуж.

Вернуть деньги дербентец отказался. Тогда потерпевшая обратилась в полицию, заявив о вымогательстве и попытке изнасилования.

Ранее в Дагестане откровенная переписка со школьницей закончилась для педагога задержанием.