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В Москве освятили штаб Всероссийского казачьего общества

Митрополит Кирилл: сегодня мы молимся за развитие казачества

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Телеграм-канал «Военный отдел Московского Патриархата»

В Москва прошло освящение штаба Всероссийского казачьего общества, сообщает Telegram-канал «Военный отдел московского патриархата».

Богослужение возглавил председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

«Сегодня мы молимся о том, чтобы казачество и дальше развивалось. Сегодня казачество – это авангард патриотизма, авангард настоящих крепких казачьих семей, авангард героев, защитников нашего Отечества», — сказал митрополит Кирилл.

Митрополит Кирилл отметил, что казачество за 30 лет стало настоящей силой, сохраняющей традиционные духовно-нравственные ценности.

Как отметил атаман Всероссийского казачьего войска, помощник полпреда президента РФ в СКФО Виталий Кузнецов, для казаков освящение штаба имеет особое значение.

«Сейчас для нас это особый праздник: штаб Всероссийского казачьего общества освящен. Вы всегда с нами, в том числе и на передовых позициях. Уже многие-многие годы рядом с казачеством и вместе с казачеством», — сказал Кузнецов.

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