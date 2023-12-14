Эксперты рассказали, какие средства помогут защитить кожу зимой

Зимой кожа подвергается большим испытаниям, из-за чего становится сухой, раздраженной и теряет эластичность. Это связано с большим количеством факторов, в том числе частыми перепадами температур, ветром, травмированием льдинками и снегом. Защитить кожу можно, если добавить в уход определенные средства, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Зимой специалисты советуют выбирать косметику, в состав которой входят такие компоненты, как гидрофиксаторы, кислоты, пантенол, витамины Е и А, экстракт алоэ и полисахариды. Эти компоненты насыщают кожу полезными веществами, которые защищают от внешних факторов.

Очищать кожу зимой следует более деликатными методами, не злоупотребляя скрабами, масками с глиной. Для отшелушивания эксперты советуют применять энзимный пилинг раз в 7-10 дней или тоник с кислотами. Умываться следует мягкими гелями, пенками и гидрофильными маслами. При чувствительной коже можно применять синдеты.

Защитить кожу от мороза и ветра можно при хорошем увлажнении. Эксперты отрицают мнение о том, что увлажняющий крем опасен на морозе, так как из-за него в коже образуются кристаллики льда. По словам косметологов, кожа на воздухе не замерзает благодаря сосудам, и крем не может превратиться в лед. Наносить его на лицо следует за 30-40 минут до выхода из дома, чтобы он успел полностью впитаться.

Также эксперты советуют пользоваться питательными кремами с липидами, церамидами, пантенолом, витамином К и маслами в составе, так как такие средства создают на коже незаметную защитную пленку. Рекомендуется применять SPF, использовать дома увлажнитель для профилактики пересыхания кожи из-за отопления, пить негазированную воду в объеме 30 мл на кг веса и включить в рацион продукты с высоким содержанием полезных жиров и кислот.

Если на морозе лицо сильно замерзло, то его нельзя после прихода домой умывать горячей водой, иначе появится купероз.

Напомним, что врачи также рекомендуют зимой использовать высокие воротники и шарфы, которые могут прикрыть нижнюю часть лиц, отдавать предпочтение плотным хлопковым тканям, а также снимать украшения при сильных морозах.

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