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Молния ударила в группу школьников во время урока

Eyewitness News: в Конго молния ударила в 18 школьников во время урока

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Depositphotos

В Демократической республике Конго молния поразила 18 учеников школы в поселке Букиринги. Об этом сообщает портал Eyewitness News (EWN).

Инцидент произошел 12 декабря в школе в поселке Букиринги, дети убирали класс, когда в них неожиданно ударила молния, электрический разряд поразил 18 учеников. Прибывшие на место врачи оказали пострадавшим первую помощь.

Пятерых школьников спасти не удалось. Местные власти подтвердили факт произошедшего, отметив, что по предварительной информации, количество пострадавших может увеличиться с 5 до 13 человек.

Ранее молния ударила в гида, который вел группу по туристической тропе.

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