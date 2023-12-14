Лидеры Чечни поздравили с днем рождения сына Кадырова

Первые лица Чечни поздравили с 17-летием сына главы республики Рамзана Кадырова — Эли Кадырова. Соответствующие сообщения опубликованы в Telegram-каналах.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов назвал Эли Кадырова разносторонне развитым и целеустремленным человеком. Он занимается спортом и прошел огневую подготовку на территории региона. Также чиновник отметил, что сыновья чеченского лидера неоднократно бывали в зоне проведения российской специальной военной операции на Украине.

В свою очередь депутат Государственной думы от Чечни Адам Делимханов назвал сына Кадырова рассудительным молодым человеком, отметил его успехи в учебе, в частности в изучении иностранных языков. Парламентарий пожелал сыну главы Чечни в день его рождения благополучия, успехов и многих лет жизни.

Также министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил Эли Кадырова с днем рождения. По его словам, юноша является богобоязненным человеком, с большой ответственностью выполняет предписания ислама.

Ранее сообщалось, что сына Кадырова Адама назначили куратором батальона имени Шейха Мансура