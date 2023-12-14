У россиянина обнаружили 10 золотых слитков на 24 млн рублей

В Зее Амурской области мужчина хранил дома десять золотых слитков, общей стоимостью более 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

При обыске в доме у 51-летнего жителя Зеи, подозреваемого в незаконном обороте драгоценных металлов, полицейские обнаружили 10 золотых слитков.

Мужчина заявил правоохранителям, что нашел гору золота на трасе Зея-Тыгда. Общая стоимость изъятого оценивается в 24 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело, следствию предстоит выяснить, где на самом деле россиянин взял столько золота.

Ранее на Колыме мужчина получил срок за присвоение 12 золотых слитков.