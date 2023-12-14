В офисе экс-замминистра юстиции Японии прошли обыски

В японской столице Токио полиция нагрянула с обысками в дом и офис экс-замминистра юстиции, действующего депутата от правящей партии Мито Какидзавы. Об этом сообщает Kyodo News.

По данным журналистов, Какидзаву подозревают в подкупе депутатов района Кото, которым он якобы распорядился выдавать по 200 тыс. иен ($1,3 тыс.) за поддержку своего кандидата — ее в итоге действительно избрали. Однако позднее ставленница Какидзавы ушла с поста из-за незаконного использования платной рекламы. Выяснилось, что нарушить закон ее убедил именно замминистра, которому пришлось оставить должность из-за скандала.

Какидзава уже написал заявление о выходе из Либерально-демократической партии, которая и без того переживает не лучшие времена: за последнее время сразу четыре члена правительства покинули посты из-за коррупционных скандалов, а рейтинг партии упал до 22–23%, что является минимумом с декабря 2012 года. Одним из ушедших в отставку был генеральный секретарь кабинета министров Японии, занимавший фактически вторую по значению должность в правительстве страны, Хирокадзу Мацуно.

Ранее сообщалось, что правительство Японии может уйти в отставку из-за громкого политического скандала.