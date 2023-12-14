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Подпольный цех с 6,5 тыс. бутылок паленого алкоголя накрыли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге накрыли подпольный цех с 6,5 тыс. бутылок паленого алкоголя

В районе Сортировка Екатеринбурга полиция обнаружила цех по производству контрафактного алкоголя. Подробности в своем Telegram-канале сообщил член городской Общественной палаты, координатор движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

«На помещение в районе промзоны по улице Монтажников мы вместе с оперативниками областного УЭБиПК вышли после задержания отца и сына — торговцев паленкой, ранее уже судимых за алкосбыт», — написал общественный деятель.

По словам Чукреева, после задержания нелегальных коммерсантов те рассказали, где брали продукцию. Так оперативники и вышли на цех, в котором злоумышленники разливали по бутылкам контрафактные водку и коньяк. В помещении обнаружили 6,5 тыс. бутылок спиртного, а также оборудование для производства. Кроме того, полиция изъяла фургон, в котором перевозили алкоголь.

До этого сообщалось, что правоохранители пресекли работу крупного производства контрафактной водки в Салавате.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, ужесточающий штрафы за нелегальный оборот алкоголя.

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