Подпольный цех с 6,5 тыс. бутылок паленого алкоголя накрыли в Екатеринбурге

В районе Сортировка Екатеринбурга полиция обнаружила цех по производству контрафактного алкоголя. Подробности в своем Telegram-канале сообщил член городской Общественной палаты, координатор движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

«На помещение в районе промзоны по улице Монтажников мы вместе с оперативниками областного УЭБиПК вышли после задержания отца и сына — торговцев паленкой, ранее уже судимых за алкосбыт», — написал общественный деятель.

По словам Чукреева, после задержания нелегальных коммерсантов те рассказали, где брали продукцию. Так оперативники и вышли на цех, в котором злоумышленники разливали по бутылкам контрафактные водку и коньяк. В помещении обнаружили 6,5 тыс. бутылок спиртного, а также оборудование для производства. Кроме того, полиция изъяла фургон, в котором перевозили алкоголь.

До этого сообщалось, что правоохранители пресекли работу крупного производства контрафактной водки в Салавате.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, ужесточающий штрафы за нелегальный оборот алкоголя.